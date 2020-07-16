Один из производителей виски начнет разливать его в бумажные бутылки

Британский производитель алкогольных напитков Diageo начнет выпускать виски Johnnie Walker в бумажных бутылках. По сообщению компании, реализация алкоголя в необычной таре начнется в следующем году.

Бутылка будет сделана полностью из экологически чистой целлюлозы. О том, будет ли тара промокать и насколько долго в ней будет храниться виски, компания не сообщила.

Разработка бутылки ведется в партнерстве с Pulpex Limited. Компания хочет создать партнерский консорциум по производству экологичных бутылок, в который также войдут Unilever и PepsiCo. Последние также начнут разливать свои напитки в бумажные бутылки.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить продажу алкоголя возле медучреждений.