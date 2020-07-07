В России могут разрешить продажу алкоголя возле медучреждений

В России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медицинскими учреждениями. Минпромторг РФ готовит законопроект, согласно которому субъекты наделят правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

В ведомстве сообщили, что законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях разработан по поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.

При реализации новой нормы власти каждого региона смогут самостоятельно определять такие виды деятельности с учетом конкретных особенностей субъекта. В такие критерии вошли социально-экономическое положение, уровень развития торговли и общественного питания, а также обеспеченность населения площадью торговых объектов, пишут «Известия».

По данным Минпромторга РФ, законопроект будет внесен в правительство в III квартале этого года, после чего его направят в Госдуму.

В июне Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах.

