В Татарстане работает только половина санаториев

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что всего в республике 36 санаториев, работает из них только половина — 13.

Все они проверены Роспотребнадзором, там соблюдаются все меры, к ним вопросов у ведомства нет.

В конце июня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что из-за жестких требований Роспотребнадзора в Татарстане смогли открыться только 5% санаториев. После этого в методические рекомендации по работе санаториев внесли изменения. Теперь персонал и отдыхающих не будут тестировать на коронавирус в плановом порядке, а лишь по показаниям при осложненной эпидемиологической ситуации.