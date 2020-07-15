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В Татарстане работает только половина санаториев

11:54, 15.07.2020 1
В Татарстане работает только половина санаториев
Фото: wikipedia.org

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что всего в республике 36 санаториев, работает из них только половина — 13.

Все они проверены Роспотребнадзором, там соблюдаются все меры, к ним вопросов у ведомства нет.

В конце июня пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что из-за жестких требований Роспотребнадзора в Татарстане смогли открыться только 5% санаториев. После этого в методические рекомендации по работе санаториев внесли изменения. Теперь персонал и отдыхающих не будут тестировать на коронавирус в плановом порядке, а лишь по показаниям при осложненной эпидемиологической ситуации.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:42
    У людей проблемы с арифметикой: делят 36 на 2 и получают 13.
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