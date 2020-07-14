Генменеджер «Ак Барса» объяснил подписание Доуса

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал переход нападающего Найджела Доуса в казанский клуб. Он уверен, что канадский форвард усилит команду Дмитрия Квартальнова.

«Найджел Доус — очень опытный игрок и большой мастер, который в каждом из шести последних сезонов набирал больше 50 очков. Он усилит наше большинство, которое в прошлом году сработало не так, как нам хотелось. Вместе с Найджелом мы получаем две полноценные спецбригады, а также лидера атаки в равных составах», — заявил Якубов.

Напомним, ранее «Ак Барс» подписал однолетние контракты с двумя нападающими. Вначале команду пополнил молодой игрок из Северной Америки Александр Хованов, а чуть позже клуб объявил о переходе Найджела Доуса.

При этом канадец не будет считаться легионером в следующем сезоне КХЛ из-за казахстанского паспорта.