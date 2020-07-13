Евсеев: «Уфа» показала, что является крепкой и умной командой»

Главный тренер «Уфы» Евсеев похвалил своих футболистов после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ.

«Ничья обидная, но все равно я очень доволен всеми ребятами. Мы только 30 минут на предыгровой тренировке смогли найти время для тактического занятия на поле. Ходили, двигались, перемещались. Объяснял команде, кто как действует. Времени на все это было мало, но ребята схватили суть и показали в игре, что «Уфа» — крепкая и умная команда», — написал Евсеев в своем «Инстаграме».

Он также отметил, что из-за травмы нескольких игроков «Уфе» пришлось выпустить экспериментальный состав. При этом пропущенный гол от «Локомотива» тренер уфимцев списал на минутную расслабленность.

После 28 сыгранных туров «Уфа» набрала 37 очков и занимает шестое место. В последних двух матчах уфимцы сыграют дома. Соперниками «Уфы» станут московское «Динамо» и тульский «Арсенал».