В Казани появится сквер и памятник в честь композитора Сары Садыковой

В Казани планируют разбить сквер и установить памятник композитору Саре Садыковой. Префект территории «Старый город» Роберт Гарипов сообщил, что бюст появится в парке им. Тинчурина в сентябре.

Сквер появится возле дома №58 по улице Габдуллы Тукая, там тажке появится памятник Садыковой. Композиция будет состоять из трех элементов, включая рояль.



На данный момент в Казани есть улица, названная в честь Садыковой. В 1997 году кабмин РТ решил установить памятник композитору, в 2007 году памятник отлит, но до сих пор не установлен.