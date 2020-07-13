Новости общества

13:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появится сквер и памятник в честь композитора Сары Садыковой

13:15, 13.07.2020
В Казани появится сквер и памятник в честь композитора Сары Садыковой
Фото: ru.wikipedia.org

В Казани планируют разбить сквер и установить памятник композитору Саре Садыковой. Префект территории «Старый город» Роберт Гарипов сообщил, что бюст появится в парке им. Тинчурина в сентябре.

Сквер появится возле дома №58 по улице Габдуллы Тукая, там тажке появится памятник Садыковой. Композиция будет состоять из трех элементов, включая рояль.

На данный момент в Казани есть улица, названная в честь Садыковой. В 1997 году кабмин РТ решил установить памятник композитору, в 2007 году памятник отлит, но до сих пор не установлен.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем