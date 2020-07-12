Пока Минниханов мечтает о рыбалке в Татарстане, Хабиров сплавляется по реке в Башкирии

Фото: из личного архива Радия Хабирова

Пока президент Татарстана грустит в своем кабинете, мечтая попасть на рыбалку, глава Башкирии показал своим подписчикам, как сплавляется по реке в День рыбака. Фото и видео Радий Хабиров опубликовал на своей странице в соцсети.

Руководитель республики проводит выходные в Бурзянском районе Башкирии. Он также поделился красивыми пейзажами этой местности.

«Первый в жизни сплав. Бесподобная природа и впечатления! И много-много фотографий на память», — подписал пост Радий Хабиров.

Сегодня, 12 июля, отмечается День рыбака. Утром президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик, о том, как, сидя в своем кабинете, мечтает отправиться на рыбалку.