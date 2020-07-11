На Лебяжьем озере в Казани утонул пятилетний ребенок
На Лебяжьем озере в Казани утонул пятилетний мальчик.
По словам родителей, ребенок играл в воде на небольшой глубине со старшим 10-летним братом и в один момент пропал из вида.
По началу родители пытались найти ребенка самостоятельно и только потом обратились за помощью к спасателям, дежурившим на посту.
Они сразу побежали в воду искать мальчика вместе с очевидцами и нашли его в воде.
Спасатели начали оказывать первую помощь до приезда скорой, но безрезультатно. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.
Также на Лебяжьем начал тонуть 15-летний подросток. Он поплыл за мячом, не рассчитал силы и начал тонуть. Спасатель ОСВОД подплыл и с помощью жилета доставил ребенка на берег.
Озеро «Большое Лебяжье» является местом отдыха и оборудовано для
купания, но сейчас купание там запрещено в связи коронавирусной инфекцией. На месте оборудованы аншлаги о запрете купания, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
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