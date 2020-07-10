Площадь пожара на мусорном полигоне в Казани сократили вдвое
Площадь пожара на полигоне в Советском районе Казани на Мамадышском тракте сократили вдвое.
К тушению возгорания привлекли четыре КАМАЗа, которые привозят грунт для засыпки, чтобы прекратить поступление кислорода к очагам тления, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.
«Площадь пожара сокращена до 350 кв. м», — говорится в сообщении ведомства.
Сегодня вечером на полигоне «Восточный» произошел пожар. Выяснилось, что тлеет мусор на площади 800 кв. метров.
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