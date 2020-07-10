День памяти жертв «Булгарии» и открытие пляжа в Нижнекамске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 10 июля

Сегодня глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов почтил память погибших при крушении теплохода «Булгария». Судно затонуло 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище. «Мы помним о трагедии, которая унесла жизни 122 человек.. Скорбим..», — написал Вазыхов.

Глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин побывал на ферме в селе Чувашское Бурнаево. Своим подписчикам он показал утят, пасущихся на лужайке.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин ответил на один из самых интересующих вопросов — когда жителям Бавлов станет можно купаться в открытом городском бассейне. Он напомнил подписчикам, что сейчас Татарстан находится на втором этапе снятия ограничений, а значит, купаться жители Бавлинского района смогут только после перехода на третий этап.

А глава Нижнекамского района Айдар Метшин сообщил о том, что с завтрашнего дня в Нижнекамске откроется муниципальный пляж «Кама». Взамен глава района попросил нижнекамцев быть осторожнее и соблюдать все меры безопасности.

Татьяна Леухина