Пробки в Казани достигли восьми баллов

На 17.55 в Казани наблюдаются восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на улицах Ершова, Космонавтов, Аграрная, Аделя Кутуя, Павлюхина, Фруезне, Саид-Галеева, Мира, а также на проспекте Победы, Мамадышском тракте и так далее.

На данный момент в Казани идет дождь. Из-за этого, помимо пробок, также подорожало такси.