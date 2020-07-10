Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пробки в Казани достигли восьми баллов

18:04, 10.07.2020
Пробки в Казани достигли восьми баллов

На 17.55 в Казани наблюдаются восьмибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы наблюдаются на улицах Ершова, Космонавтов, Аграрная, Аделя Кутуя, Павлюхина, Фруезне, Саид-Галеева, Мира, а также на проспекте Победы, Мамадышском тракте и так далее.

На данный момент в Казани идет дождь. Из-за этого, помимо пробок, также подорожало такси.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также