Главный тренер «Ак Барса» Квартальнов будет смотреть матч «Рубин» — «Краснодар» из ложи Минниханова

Как стало известно «Реальному времени», главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов станет сегодня почетным гостем футбольного матча «Рубин» — «Краснодар». За игрой он будет наблюдать из ложи почетных гостей и сядет на места, которые рассчитаны для президента РТ Рустама Минниханова и его окружения.

Напомним, что встреча 27-го тура РПЛ между казанским и краснодарским клубами начнется на «Ак Барс Арене» сегодня в 20:30 мск.



«Рубин» после победы над «Оренбургом» находится в трех очках от потенциального места в еврокубках на следующий сезон. В случае победы над «Краснодаром» команда Леонида Слуцкого облегчит себе борьбу за выживание, также сохранив шансы на попадание в Лигу Европы.



Ранее «Ак Барс» воспользовался опцией автоматического продления контракта с Дмитрием Квартальновым. Новое соглашение с тренером подписано до конца следующего хоккейного сезона КХЛ.



