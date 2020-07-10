Как Счетная палата России записала Татарстан в «региональные протекционисты»

Протекционисты на Кавказе

Счетная палата России представила ряд новых рейтингов на портале «Госрасходы», который обрабатывает информацию о госзакупках и субсидиях в стране. Аналитика касается в первую очередь национальных проектов, но вместе с ней ведомство представило также «Рейтинг регионального протекционизма». Он основан на доле (в количестве и в сумме) «внутренних» госконтрактов от общего объема контрактации в регионе. Под «внутренним» понимают контракт между заказчиком и поставщиком из одного региона.

В целом доля таких контрактов в России колеблется между 50 и 70% — хотя есть и исключения. «Есть некоторые совершенно удивительные регионы, где все средства остаются их поставщикам — например, северокавказские дотационные регионы», — заявил руководитель проектного направления «Открытые данные» Счетной палаты России Иван Бегтин.

Речь идет прежде всего о Чечне и Карачаево-Черкесии. В первом регионе в 2019 году на «внутренние» контракты пришлось 90,5% от всего объема, или 39,7 млрд рублей. В КЧР — 86,1%, или около 18,5 млрд рублей. Остальные контракты приходятся на поставщиков из Москвы, расположенного неподалеку Ставропольского края, другие регионы. При этом с 2015 года доля «внутренних» закупок в Карачаево-Черкесии росла, в Чечне — колебалась вокруг значения в 90%.

«Для Татарстана, наверное, это хорошо»

А вот следующим в рейтинге оказался Татарстан. Здесь доля «внутренних закупок» по итогам 2019 года составляет 85,7%, или более 170 млрд рублей. Еще 3,7% от объема закупок приходится на московских подрядчиков, 2,7% — на поставщиков из Чувашии, и 7,9% — на подрядчиков из остальных регионов. С 2014 года «показатель протекционизма» менялся в пределах 83—87%.

Доля внутренних контрактов

Вопрос в том, как относиться к этому рейтингу. Высокий показатель протекционизма — это хорошо или плохо?

— Для Татарстана, наверное, это хорошо. Для Российской Федерации — наверное, могут быть вопросы. «Региональный протекционизм» — это значит, что региональные власти с высокой вероятностью целенаправленно проводят политику поощрения собственных поставщиков. В некоторых случаях можно предполагать наличие коррупции — когда [у региона] нет собственной экономики. В некоторых случаях можно предполагать, что это целенаправленная работа по поддержке собственного бизнеса. Если бизнес в регионе есть и он хорошо развит, то для бизнеса в Татарстане — это неплохо. На самом деле наш рейтинг регионального протекционизма отражает в первую очередь качество государственной политики по развитию конкуренции, качество деятельности антимонопольной службы. В случае Татарстана — у него есть экономика, и это понятно, — ответил на вопрос «Реального времени» Иван Бегтин.

Бегтин добавил, что этот рейтинг можно использовать и несколько в ином ключе — посмотреть, поставщики какого региона наиболее активно проявляют себя в других субъектах.

— В рейтинге видно, что поставщики из Татарстана заходят во все другие субъекты Федерации. Как московские и петербургские, или как Дагестан, который заходит во все соседние регионы. А, например, поставщики из Чечни поставляют только в Чечню и никуда более.

«Региональный протекционизм» — это значит, что региональные власти с высокой вероятностью целенаправленно проводят политику поощрения собственных поставщиков», — поясняет Иван Бегтин. Фото infoculture.ru

Занимательная аналитика по национальным проектам

Что касается новых индексов по нацпроектам, то теперь на «Госрасходах» можно посмотреть следующие параметры.

Долю контрактов, заключенных с единственным поставщиком. По объему таких контрактов здесь лидирует нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — в 2019 году 56,3% от общей суммы контрактов были отданы единственным поставщикам. Немного отстает «Цифровая экономика» — 53,9%.

Контрактную нагрузку — среднее число исполнителей для контрактов по нацпроектам. Выше всего она у «Культуры» — в среднем три исполнителя.

Долю субъектов МСП среди исполнителей. Наибольшая часть финансового «пирога» в 2019 году отдана МСП в «Экологии» — аж 93,9%. Но и остальные не отстают — меньше 70% доля только в «Образовании» и «Цифровой экономике».

Статус исполнения нацпроектов — выше всего доля израсходованных средств в 2019 году в нацпроекте «Культура» (99,97%). Ниже всего — в «Здравоохранении» (75,06%).

В каждом из четырех индексов учитывались только контракты на федеральном уровне.

Александр Артемьев