В России запустили первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость

ПАО «МТС» запустило сервис МТС Estate для снижения налогов на недвижимость юридических лиц за счет пересмотра кадастровой стоимости. Сумму налога можно снизить в среднем на 30%.

Налоги на недвижимость и арендная плата государственной собственности рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка, которая не учитывает субъективные параметры, такие как ремонт, местоположение и инфраструктура. Закон позволяет корректировать сумму налога, опираясь на рыночную стоимость здания или участка. В свою очередь, сервис от МТС позволяет автоматизировать этот процесс и пройти все процедуры в цифровом формате.

«На первом этапе клиент может проверить, каков потенциал снижения налога. Сервис оценит примерный потенциал снижения кадастровой стоимости, сравнив его с аналогичной недвижимостью и участками в соответствующей локации. В случае если клиент видит целесообразность в оспаривании кадастровой стоимости, он загружает в систему доверенность, свидетельство о праве собственности или договор аренды и стандартную техническую документацию для изготовления отчета о рыночной оценке: технический план и балансовую справку», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МТС.

После этого сервис сформирует и направит пакет документов в суд и комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В это время в личный кабинет и на электронную почту клиента будут приходить уведомления о каждом этапе рассмотрения заявления в инстанциях.