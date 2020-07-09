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В России запустили первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость

14:18, 09.07.2020
В России запустили первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость
Фото: pixnio.com

ПАО «МТС» запустило сервис МТС Estate для снижения налогов на недвижимость юридических лиц за счет пересмотра кадастровой стоимости. Сумму налога можно снизить в среднем на 30%.

Налоги на недвижимость и арендная плата государственной собственности рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка, которая не учитывает субъективные параметры, такие как ремонт, местоположение и инфраструктура. Закон позволяет корректировать сумму налога, опираясь на рыночную стоимость здания или участка. В свою очередь, сервис от МТС позволяет автоматизировать этот процесс и пройти все процедуры в цифровом формате.

«На первом этапе клиент может проверить, каков потенциал снижения налога. Сервис оценит примерный потенциал снижения кадастровой стоимости, сравнив его с аналогичной недвижимостью и участками в соответствующей локации. В случае если клиент видит целесообразность в оспаривании кадастровой стоимости, он загружает в систему доверенность, свидетельство о праве собственности или договор аренды и стандартную техническую документацию для изготовления отчета о рыночной оценке: технический план и балансовую справку», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МТС.

После этого сервис сформирует и направит пакет документов в суд и комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В это время в личный кабинет и на электронную почту клиента будут приходить уведомления о каждом этапе рассмотрения заявления в инстанциях.

Технологии Татарстан
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