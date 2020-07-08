СМИ: зампрокурора Мордовии может уйти в отставку

Заместитель прокурора Мордовии Алексей Березин в скором времени может покинуть свой пост. Журналисты уверены, его отставка связана с близостью к экс-главе региона Николаю Меркушкину.

Как сообщает саранская «Столица-С», официальной информации о возможном уходе Березина пока нет. В то же время издание, ссылаясь на источники, утверждает, что в скором времени он уйдет с должности.

Зампрокурора Мордовии женат на Ларисе Березиной, дочери родной сестры Меркушкина — Зинаиды Акимовой.

«Человек он хороший, не кичливый и специалист толковый, настоящий профессионал. Просто не повезло человеку — неудачно женился… Как время показало…» — приводит «Столица-С» слова источника.

Напомним, Николай Меркушкин руководил Мордовией с 1995 по 2012 год. После этого он еще пять лет занимал пост губернатора Самарской области. В 2017 году чиновник ушел в отставку.