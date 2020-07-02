В Татарстане нашли свалку с канистрами с гербицидами

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане прокуратура обнаружила несанкционированную свалку бытовых отходов, среди которых были канистры с опасными ядохимикатами.

Свалку нашли на территории Арского района при обследовании с экологами. Она была организована в лесопосадке вблизи села Средний Пшалым. Среди отходов оказались канистры с гербицидами 3-го класса опасности.

Земельный участок принадлежит местной агрофирме и относится к категории земель сельхозназначения.

Нарушения создают угрозу здоровью людей и окружающей среде, в том числе загрязнения почвы и воды. Как сообщили в прокуратуре, материалы проверки направлены в полицию для установления виновных лиц и уголовно-правовой оценки действий виновных лиц.



Ранее прокуратура Набережных Челнов сообщила, что добивается запрета на захоронение строительных отходов 5-го класса опасности в карьере.

