Спортивная индустрия проспала цифровизацию? Цифровые технологии как ключ к эре современного спорта

В российском спорте практически отсутствует цифровая культура, которая является незримым элементом, лежащим в основе и определяющим успех больших системообразующих проектов. У российских компаний появился уникальный шанс реализовать свой потенциал в ходе цифровой революции и занять достойное место среди ключевых игроков мирового рынка.

Цифровизация — это тема, которая затрагивает все отрасли, и спортивная индустрия тоже не является исключением. Вектор на цифровизацию спортивной индустрии закреплен на государственном уровне: национальный проект «Спорт — норма жизни» задает ориентир — вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом 55% граждан России. Об особом внимании к данной теме со стороны государства говорит и недавнее создание департамента цифровой трансформации Министерства спорта.

Заместитель главы департамента Валерий Сохоров, выступая на заседании рабочей группы по форуму Forum.Digital Sport, сообщил главные цели и задачи, которые поставлены перед новым структурным подразделением: «Мы сейчас формируем команду при Министерстве спорта, она будет заниматься цифровой трансформацией, нам необходимо учесть все предложения, технологии и подходы, которые имеются, хотели бы узнать побольше о применениях и практиках, что касаются именно цифровой трансформации в спорте. Нам нужно выстроить определенный вектор для дальнейших действий».

Digital-решения в спорте как часть активной жизни граждан

Цифровые технологии активно внедряются как в профессиональный, так и в любительский спорт, что сильно мотивирует граждан подключаться к здоровому образу жизни. «Умные» вещи и мобильные приложения становятся неотъемлемой частью быта и помогают организовать режим дня, правильное питание, эффективные индивидуальные тренировки и многое другое. На базе фитнес-платформ клиентам предлагается персонализированный сервис, в рамках которого они получают информацию о новинках, основанных на анализе их предыдущих покупок и клиентском поведении.

Передовые цифровые технологии позволяют гораздо эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, качественно изменить методы и организационные формы подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров и судей, а также проведения физкультурно-оздоровительной работы с населением.

К примеру, интеллектуальное оборудование, такое как высокотехнологичные шлемы, футболки, кроссовки или накладки, позволяет выполнять регулярные анализы игрока на предмет безопасности и травм. А социальные медиа и цифровые платформы для спорта позволяют лучше освещать спортивные события, а также позволяют пользователям договариваться о совместных тренировках и марафонах в режимах онлайн и офлайн.

«Сейчас тема спорта и цифровизации крайне интересны — внедрение продуктов ИИ, нейронных сетей, правильной цифровизации для спорта будет довольно высоким благом. Мы можем для спортсменов много чего внедрить», — отметил сопредседатель совета ТПП РФ по развитию ИТ и цифровой экономики Герман Клименко.

Оцифровка спортивной индустрии

Переход к постиндустриальному обществу требует от спортивных компаний провести цифровую трансформацию своего бизнеса. Цифровые технологии являются основой компаний, занимающихся спортивной аналитикой, профессиональной статистикой, съемкой матчей, цифровым скаутингом и онлайн-трансляциями. С точки зрения спорта процесс коммуникации с болельщиками, работа в медийном пространстве, формирование новых цифровых продуктов вокруг традиционных — это тот путь, на котором сейчас находятся крупнейшие мировые клубы и федерации.

Среди крупных брендов, которые уже достаточно продвинулись в цифровой трансформации, такие компании, как Adidas, Nike, Under Armour. Adidas еще в 2014 году решил повысить эффективность направления электронной розничной торговли (e-commerce). В результате упрощения оформления заказа на сайте, а также предоставления клиенту гарантий о быстрой и бесплатной доставке конверсия заказов выросла на 4%, а дополнительная выручка выразилась примерно в $1 миллион.

В то же время есть восторженные разговоры о молодых стартапах, которые якобы переворачивают спортивный рынок с ног на голову с помощью своих инновационных цифровых продуктов. Компании-производители спортивной одежды стали покупать технологические стартапы в сфере digital-спорта, продавать цифровые решения и устройства, а также предлагать информационные продукты для тех, кто является потребителем их традиционной продукции.

Фонд развития цифровой экономики инициирует более широкую дискуссию о цифровой трансформации спортивной индустрии 24 июля на онлайн-форуме Forum.Digital Sport. В рамках пленарного заседания, двух панельных дискуссий и питч-сессии спикеры форума расскажут о передовых цифровых технологиях, проектах в спортивной области, поделятся своими кейсами в цифровизации бизнеса.

Подать заявку на участие в форуме можно на сайте.

Оператором проекта является Фонд развития цифровой экономики совместно с радио Медиаметрикс, организатор — Forum.Digital.

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Фонд развития цифровой экономики — главный организатор мероприятия, оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.