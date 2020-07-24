24 июл 2020

FORUM.DIGITAL SPORT 2020

FORUM.DIGITAL SPORT 2020

Фонд развития цифровой экономики инициирует широкую дискуссию о цифровой трансформации спортивной индустрии 24 июля на онлайн-форуме Forum.Digital Sport. В рамках пленарного заседания, двух панельных дискуссий и питч-сессии спикеры форума расскажут о передовых цифровых технологиях, проектах в спортивной области, поделятся своими кейсами в цифровизации бизнеса.

Оператором проекта является Фонд развития цифровой экономики (https://decdfund.ru) совместно с радио Медиаметрикс, организатор — Forum.Digital.

Основные темы форума:

  • Какие технологии являются передовыми в профессиональном и любительском спорте?
  • Digital-спорт — сильный спорт России;
  • Ограничения и отмена массовых мероприятий. В какой ситуации оказалась спортивная индустрия?
  • Будущее российского спорта, что ждёт спортивную отрасль?

Участники:

  • Перспективные стартапы: представят готовые кейсы в сфере спортивной индустрии;
  • Крупнейшие ритейл и интернет-магазины: расскажут о digital-технологиях в сегменте спорттоваров;
  • Руководители спортивных коммерческих проектов: определят тенденции развития на ближайшее будущее.

Подробности и регистрация на сайте организатора

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