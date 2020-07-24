FORUM.DIGITAL SPORT 2020

Фонд развития цифровой экономики инициирует широкую дискуссию о цифровой трансформации спортивной индустрии 24 июля на онлайн-форуме Forum.Digital Sport. В рамках пленарного заседания, двух панельных дискуссий и питч-сессии спикеры форума расскажут о передовых цифровых технологиях, проектах в спортивной области, поделятся своими кейсами в цифровизации бизнеса.
Оператором проекта является Фонд развития цифровой экономики (https://decdfund.ru) совместно с радио Медиаметрикс, организатор — Forum.Digital.
Основные темы форума:
Участники:
Подробности и регистрация на сайте организатора
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