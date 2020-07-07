В Татарстане в этом году благоустроят более тысячи дворов по программе «Наш двор»

В 2020 году по президентской программе «Наш двор» в Татарстане благоустроят 1 084 двора. В 427 дворах Татарстана уже демонтируют старое оборудование и асфальт, укладывают новое покрытие, создают тротуары и устанавливают малые архитектурные формы.

Так, в Казани в этом году благоустроят 226 дворов, 131 двор в Набережных Челнах, 83 двора в Зеленодольском районе, 67 дворов в Нижнекамском районе, 52 двора в Альметьевском районе. На сегодняшний день работы идут в 33 районах республики.



Напомним, в Татарстане продлили реализацию программы «Наш двор» до 2024 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов в середине мая сообщил, что все средства для выполнения программы в республике предусмотрены и бюджет программы сокращаться не будет. На 5 лет программы в Татарстане предполагается потратить 50 млрд рублей. Всего с С 2020 по 2024 год будут благоустроены 6 775 дворов.