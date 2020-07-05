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В Казани неизвестные организовали «пенный фонтан»

15:16, 05.07.2020
В Казани неизвестные организовали «пенный фонтан»
Фото: google.com/maps / скриншот

В соцсетях появилось видео, запечатлевшее пенящийся фонтан на улице Петербургская в Казани.

«Ночью на Петербургской. В фонтан какой то умник налил шампунь», — прокомментировал ролик автор (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что в 2017 году организаторов аналогичной «пенной вечеринки» полиция нашла и оштрафовала. Подобные действия рассматриваются, как мелкое хулиганство. За него грозит штраф до 500 рублей, либо до 15 суток административного ареста.

Казанские фонтаны запустились с середины июня.

Общество Татарстан
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