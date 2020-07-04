Эксперты оценили идею построить в историческом центре Казани еще 700 тысяч кв. м жилья

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперты согласились с предложением увеличить население исторического центра Казани. Они считают возможным построить дополнительные 700 тысяч кв. м жилья и уверены, что этому району требуется больше «жизни».

«Свободных территорий, особенно в периметральной части исторического центра, порядка 130 гектаров. И они тоже могут быть застроены в рамках регламента, в среднем, четырехэтажными домами», — рассказал «Реальному времени» архитектор Олег Маклаков, возглавляющий проектную группу, которая занималась разработкой концепции устойчивого развития исторического поселения Казани.

Заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин уверен, что прилегающий к Волге район Казани имеет потенциал для строительства нового жилья. Он согласился, что исторический центр может вместить необходимые 700 тысяч квадратных метров.

«Если продолжить заполнять свободные территории торговлей и офисами, в центре просто не останется горящих окон. Там не останется жизни», — заключила председатель татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова.

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