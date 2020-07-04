WhatsApp добавил 5 новых функций
Мессенджер WhatsApp готовит масштабное обновление и сообщил о планах добавить 5 новых функций.
- Пользователи смогут отправлять друг другу анимированные стикеры.
- Упрощенная функция добавления контактов будет работать через QR-коды.
- В групповых видеозвонках смогут участвовать до 8 пользователей. Кроме того, изображение любого из участников беседы можно будет развернуть на весь экран.
- Также создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию.
- Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.
Разработчики не назвали дату выхода обновлений. В то же время сообщается, что они станут доступны в течение нескольких недель.
Ранее уже сообщалось, что WhatsApp тестирует функцию распознавания QR-кодов. Такие коды будут присваиваться каждому пользователю. В них будет зашифрован номер телефона.ТехнологииIT
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