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WhatsApp добавил 5 новых функций

01:36, 04.07.2020
WhatsApp добавил 5 новых функций
Фото: pixabay.com

Мессенджер WhatsApp готовит масштабное обновление и сообщил о планах добавить 5 новых функций.

  • Пользователи смогут отправлять друг другу анимированные стикеры.
  • Упрощенная функция добавления контактов будет работать через QR-коды.
  • В групповых видеозвонках смогут участвовать до 8 пользователей. Кроме того, изображение любого из участников беседы можно будет развернуть на весь экран.
  • Также создатели приложения добавили темный режим в WhatsApp Web и десктопную версию.
  • Пользователи устройств на базе KaiOS теперь смогут делиться обновлениями, исчезающими через 24 часа, с помощью популярной функции статуса.

Разработчики не назвали дату выхода обновлений. В то же время сообщается, что они станут доступны в течение нескольких недель.

Ранее уже сообщалось, что WhatsApp тестирует функцию распознавания QR-кодов. Такие коды будут присваиваться каждому пользователю. В них будет зашифрован номер телефона.

ТехнологииIT
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