ЦИК: «протестное голосование» в Коми — результат технической ошибки

Данные Центризбиркома по голосованию за поправки в Конституцию в Республике Коми были неверны. По состоянию на 21:00 мск в регионе обработали 6% протоколов и опубликованные данные гласили, что 68,02% жителей Коми выступили против поправок.

Однако в ЦИКе поспешили заявить, что данные не верны. Якобы, из-за технической ошибки на электронном табло цифры высветились наоборот. На самом деле за поправки проголосовали почти 70%, а против — чуть больше 30%.

После обработки 14,15% протоколов Избирком уверенно заявил, что за поправки проголосовали 69,34%, против — 29,75%.

Напомним, что сегодня завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ