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В Минкомсвязи РФ поприветствовали бы открытие офиса Telegram в России

13:29, 01.07.2020
В Минкомсвязи РФ поприветствовали бы открытие офиса Telegram в России
Фото: piqsels.com

Минкомсвязь России поддержит решение Telegram открыть офис в России, если компания захочет это сделать.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — сказал глава министерства Максут Шадаев, отвечая на вопрос о том, как ведомство отнесется к решению владельцев мессенджеров открыть офис в России.

Шадаев подчеркнул, что ему неизвестно, собирается ли основатель Telegram открывать российский офис, передает ТАСС.

18 июня Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram по согласованию с Генеральной прокуратурой России. При этом решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера все еще в силе.

В Минкомсвязи ранее заявляли, что не выступали с инициативой запретить доступ к Telegram по всей стране.

ТехнологииОбщество
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