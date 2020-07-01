В Минкомсвязи РФ поприветствовали бы открытие офиса Telegram в России

Минкомсвязь России поддержит решение Telegram открыть офис в России, если компания захочет это сделать.

«Чем больше технологических компаний будут здесь присутствовать, чем больше они будут создавать рабочих мест, конечно, мы за», — сказал глава министерства Максут Шадаев, отвечая на вопрос о том, как ведомство отнесется к решению владельцев мессенджеров открыть офис в России.

Шадаев подчеркнул, что ему неизвестно, собирается ли основатель Telegram открывать российский офис, передает ТАСС.

18 июня Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram по согласованию с Генеральной прокуратурой России. При этом решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера все еще в силе.



В Минкомсвязи ранее заявляли, что не выступали с инициативой запретить доступ к Telegram по всей стране.