Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Телеканал RTVI сообщил о создании должности генерального продюсера канала. Ее займет лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Об этом он сам заявил в эфире телеканала.

«Вместе с командой канала он займется главной задачей RTVI— объединением «миллионов» русскоязычных людей во всём мире через общий культурный концепт», — заявил ведущий телеканала Гарри Княгницкий.

Владелец канала Микаэл Исраелян сообщил, что решил пригласить на должность Шнурова, поскольку тот часто бывает за границей и дает концерты для русских экспатов, а значит «отлично понимает менталитет живущих за границей».

Напомним, что Исраелян стал основным акционером RTVI в декабре 2019 года. До этого он считался ресторатором и управлял американской Muse Lifestyle Group.