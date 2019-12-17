Американский бизнесмен приобрел русскоязычную телекомпанию RTVI

Американский бизнесмен Микаел Исраелян приобрел контрольный пакет акций русскоязычной телекомпании RTVI у Руслана Соколова. Он планирует расширить вещание сети в Соединенных Штатах.

Это станет первым случаем, когда один из крупнейших русскоязычных вещателей за пределами России станет мажоритарной собственностью иностранного акционера, передает Reuters.

В RTVI подчеркнули — Исраелян, управляющий Muse Lifestyle Group, купил весь пакет акций телекомпании, принадлежавший Соколову с 2012 года.