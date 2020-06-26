Сотрудники Сбербанка в Татарстане перечислили дневной заработок Республиканской инфекционной больнице

Сотрудники Сбербанка в Татарстане отдали дневной заработок Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба отделения «Банк Татарстан».

Перечисление средств прошло в рамках благотворительной акции «Подари день медику». Сотрудникам банка было предложено перечислить дневной заработок в адрес больниц, врачи которых работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев отметил, что в акции уже приняли участие более 1000 сотрудников отделения. Сбор денежных средств продолжается. Все собранные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медицинского персонала инфекционной больницы.