Сотрудники Сбербанка в Татарстане перечислили дневной заработок Республиканской инфекционной больнице
Сотрудники Сбербанка в Татарстане отдали дневной заработок Республиканской клинической инфекционной больнице имени профессора А.Ф. Агафонова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба отделения «Банк Татарстан».
Перечисление средств прошло в рамках благотворительной акции «Подари день медику». Сотрудникам банка было предложено перечислить дневной заработок в адрес больниц, врачи которых работают с пациентами, заболевшими коронавирусом.
Управляющий отделением «Банк Татарстан» Рушан Сахбиев отметил, что в акции уже приняли участие более 1000 сотрудников отделения. Сбор денежных средств продолжается. Все собранные средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты для медицинского персонала инфекционной больницы.ОбществоМедицина Татарстан
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