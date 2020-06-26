Учебный корпус Казанского филиала Российского университета правосудия готов на 65—70%

Учебный корпус Казанского филиала Российского государственного университета правосудия готов на 65—70%. Об этом сообщил директор филиала Рамиль Шарифуллин, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Строительство по ул. 2-я Азинская, 7а началось в июне прошлого года. Площадь учебного корпуса составляет 6 тыс. кв. м. На семи этажах разместятся лекционный зал на 170 человек, 14 аудиторий, конференц-зал, актовый зал на 280 человек и столовая на 138 человек.

Сейчас рабочие монтируют навесной фасад, перегородки, системы вентиляции, кондиционирования, сети электроснабжения, внутренние инженерные сети, остекляют окна. Также идет благоустройство прилегающей территории, устанавливают элементы освещения.

За учебным корпусом строится общежитие, оно готово на 90%. Трехэтажное здание площадью около 3,5 тыс. кв. м рассчитано на 138 человек, студенты будут жить в комнатах по двое. В каждом блоке — по две комнаты, туалет и душевая, на каждом этаже — кухня, помещение для стирки белья, комната для проведения занятий. Кроме того, на первом этаже оборудуют 4 комнаты для маломобильных групп населения. Также в общежитии будет спортзал, а на улице установят спортивную площадку и создадут места отдыха.

Оба объекта планируется сдать к концу года.