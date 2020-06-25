Загитову включили в рейтинг самых успешных звезд России до 40 лет

Журнал Forbes включил олимпийскую чемпионку Алину Загитову в свежий рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта, которым еще не исполнилось 40 лет.

Фигуристка заняла в списке 31-ю позицию с доходом в 1,1 млн долларов. Загитова — единственная представительница фигурного катания, которую включили в данный рейтинг. При этом доход фигуристки Евгении Медведевой позволял ей войти в этот список, но она сильно уступила по популярности.

Возглавляет рейтинг чемпион мира UFC Хабиб Нурмагомедов, чей доход оценивается в 16,5 млн долларов. Он существенно опережает певицу Ольгу Бузову, которая заняла вторую строчку с $2,7 млн и с 43 356 упоминаниями в СМИ. Тройку замкнул Егор Крид — $6,9 млн, 11 888.

Издание отмечает, что место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминания в СМИ, соцсетях, количества запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что Загитову не включили в число победителей премии ISU Skating Awards. Подробнее об этой ситуации и о том, с чем связан отказ, можно почитать в материале «Реального времени».