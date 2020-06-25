В Минздраве Татарстана рассказали о восстановлении пациентов с коронавирусом

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал о восстановлении пациентов, у которых был выявлен коронавирус.

По его словам, есть пациенты, которые после выписки хорошо себя чувствуют, а есть те, кто восстанавливаются сложнее.

«Для этого в ряде поликлиник проводятся реабилитационные мероприятия. По моему мнению, должен пройти определенный срок, чтобы оценивать, повлиял ли коронавирус на долгосрочное самочувствие пациентов и привел ли к необратимым последствиям. По необратимым последствиям и вероятной инвалидизации информация будет накоплена с течением времени», — сказал Жаворонков на пресс-конференции.