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Уроженец Алькеевского района принял участие в параде Победы в Москве

21:43, 24.06.2020
Уроженец Алькеевского района принял участие в параде Победы в Москве
Фото: kremlin.ru

Сегодня уроженец Алькеевского района Савелий Гордеев принял участие в параде Победы в Москве.

Савелий учится в Санкт-Петербургской военной академии связи. В этом году он окончил третий курс академии. Молодой человек является одним из лучших курсантов учебного заведения, отличник физической подготовки и поэтому его выбрали для участия на параде, пишут «Алькеевские вести».

Также в самом главном параде Победы приняли участие уроженец Нижнекамского района Алексей Фокеев и выходцы из Бугульминского района — Александр Александров и Марсель Шакиров.

Общество Татарстан
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