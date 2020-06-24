Уроженец Алькеевского района принял участие в параде Победы в Москве
Сегодня уроженец Алькеевского района Савелий Гордеев принял участие в параде Победы в Москве.
Савелий учится в Санкт-Петербургской военной академии связи. В этом году он окончил третий курс академии. Молодой человек является одним из лучших курсантов учебного заведения, отличник физической подготовки и поэтому его выбрали для участия на параде, пишут «Алькеевские вести».
Также в самом главном параде Победы приняли участие уроженец Нижнекамского района Алексей Фокеев и выходцы из Бугульминского района — Александр Александров и Марсель Шакиров.
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