Татарстанцы на параде Победы в Москве и промывка улиц Лениногорска: новое в «Инстаграмах» глав района Татарстана 24 июня

Сегодня глава Бавлинского района Татарстана Рамиль Гатиятуллин опубликовал пятиминутный ролик с пятью фактами о параде Победы 45-го года. Так, в видео рассказывается о том, что знамя победы, водруженное на рейхстаг, в тот парад не выносили, а штандарты немецких войск солдаты демонстративно проносили в перчатках, тем самым показывая презрение к врагу.

Самый главный парад Победы сегодня прошел в Москве. В нем приняли участие и уроженцы Татарстана. Главы районов республики не забыли рассказать о них.

Так, глава Нижнекамского района Айдар Метшин сообщил своим подписчикам, что на Параде Победы в Москве в составе знамённой группы ассистентом выступил нижнекамец Алексей Фокеев, командир отделения роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Под постом Метшина пользователи рассказали, кто из их родных и близких также сегодня промаршировал по Красной площади.

Руководитель Бугульминского района Линар Закиров тоже выложил фото земляков, принявших участие в московском параде Победы, — военнослужащих 4-ой гвардейской Кантемировской танковой дивизии, рядовых Александра Александрова и Марселя Шакирова. «Мои искренние поздравления Александру и Марселю! Вы — наша гордость!», — написал Закиров. Под постом подписчики главы Бугульминского района тоже оставили поздравления ребятам.

Помимо поздравлений со знаменательной датой, глава Лениногорского района Татарстана Рягат Хусаинов показал, как коммунальная техника «Татнефти» провела работы по промывке улиц Лениногорска.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев провел сегодня совещание по видеосвязи с социальными учреждениями, которые находятся на карантине: психоневрологическим интернатом, домом престарелых и инвалидов, детским домом. В ходе встречи обсудили вопросы обеспечения дезсредствами, продуктами питания.

Татьяна Леухина