КАМАЗ представил облачную версию системы мониторинга слива топлива и неучтенных рейсов

КАМАЗ презентовал облачную версию системы мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAZ — аппаратно-программный комплекс, который позволяет обнаружить сливы топлива и неучтенные рейсы.

Разработка была продемонстрирована представителям дилерской сети компании из 22 регионов России в режиме видеосвязи.

Участники увидели обновленный интерфейс программы, новые возможности оповещения и отчетности, а также обновленные функции контроля состояния узлов и агрегатов транспортных средств.

Так, при добросовестном использовании ИТИС помогает повысить экономическую и операционную эффективность транспортного бизнеса пользователя, сократить затраты на ГСМ до 30% и уменьшить износ деталей и узлов транспортных средств до 14%. А функция мониторинга качества вождения водителя обеспечивает социальную безопасность и бережную эксплуатацию автомобиля, передает пресс-служба автогиганта.

Ранее на прессово-рамном заводе КАМАЗа приступили к монтажу оборудования для новой линии сборки рам.

