Минниханов опубликовал видео с парада Победы
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с кадрами парада Победы, прошедшего в Казани.
На видео смонтированы самые яркие моменты парада, снятые на площади Свободы.
Напомним, что сегодня утром в Казани парад прошел без участия зрителей. На трибуне присутствовали официальные лица республики, ветераны и волонтеры, участвовавшие в организации мероприятия.
Подробнее о прошедшем в столице Татарстана параде можно прочитать в материале «Реального времени».ОбществоВласть Татарстан
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