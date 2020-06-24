Минниханов опубликовал видео с парада Победы

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик с кадрами парада Победы, прошедшего в Казани.

На видео смонтированы самые яркие моменты парада, снятые на площади Свободы.

Напомним, что сегодня утром в Казани парад прошел без участия зрителей. На трибуне присутствовали официальные лица республики, ветераны и волонтеры, участвовавшие в организации мероприятия.

Подробнее о прошедшем в столице Татарстана параде можно прочитать в материале «Реального времени».