«Рубин» провел тренировку на «Ак Барс Арене»

«Рубин» впервые за долгое время провел тренировочное занятие на поле «Ак Барс Арены». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Тренировка прошла в рамках подготовки команды к матчу 24-го тура РПЛ против московского «Локомотива». Ожидается, что встреча пройдет на поле «Ак Барс Арены».

В занятии приняли участие два новичка казанцев, защитник Михаил Меркулов и нападающий Кирилл Косарев.

Напомним, предыдущий матч «Рубина» в РПЛ закончился победой казанской команды над «Уралом» (2:1).