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В Казани водитель лишился автомобиля после устроенного дрифта

10:46, 23.06.2020
В Казани водитель лишился автомобиля после устроенного дрифта
Фото: pxhere.com

В Казани полицейские оштрафовали водителя, который устроил дрифт на проспекте Ямашева. Видеозапись нарушений обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей.

Как рассказали в пресс-службе, водитель автомобиля ВАЗ-2105 двигался по проспекту Ямашева со стороны улицы Мусина. Он нарочно вводил автомобиль в управляемые заносы, создавая помехи дорожному движению и угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Водителя удалось быстро найти, им оказался 23-летний молодой человек. В нарушении он признался, а также выяснилось, что он внес изменения в конструкцию своего транспорта без соответствующего разрешения.

Нарушителя привлекли к административной ответственности за управление транспортным автомобилей при наличии неисправностей, опасное вождение и отсутствие страховки. Кроме того, автомобиль сняли с государственного учета.

Ранее блогер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили) рассказал об эксперименте в Москве в 2007—2009 годах по легализации уличных гонок.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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