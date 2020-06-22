На территории ПАО «Таттелеком» будет установлена Стена славы компании

ПАО «Таттелеком» проведет конкурс на лучший проект Стены славы компании. Конструкция будет установлена на территории комплекса зданий ПАО «Таттелеком» в Казани в рамках празднования 100-летия образования ТАССР.

Памятная экспозиция создается на замену старой конструкции, её эксплуатация в связи с износом и частичной деформацией была завершена. При этом нет оснований для выраженного в соцмедиа беспокойства или сомнений некоторых горожан, бывших сотрудников компании по поводу должного отношения к истории предприятия.

Все размещавшиеся на старой конструкции фотографии, до создания новой экспозиции, размещаются в фойе одного из основных корпусов компании.

Новая Стена славы компании позволит наглядно представить информацию об исторических событиях и выдающихся руководителях, специалистах ПАО «Таттелеком» и предприятий, правопреемником которых оно является. Экспозиция станет более полной. Она будет изготовлена с применением современных материалов и технологий, а также с учетом актуальных на сегодняшний день требований к внешнему облику. Изменится также место размещения конструкции.

Компания планирует провести конкурс и привлечь к участию в разработке дизайна новой экспозиции широкую общественность. Соответствующий приказ генерального директора компании был подписан 16 июня, а разработка положения о конкурсе будет ускорена и завершена не позднее 26 июня, а не 30 июня, как предполагалось ранее. В тот же день она будет размещена на сайте компании. За дополнительной информацией заинтересованные лица могут обращаться по адресу электронной почты expo@tattelecom.ru или по телефону (843) 222-32-46. После объявления конкурса будет организована встреча с желающими для обсуждения видения будущей экспозиции на месте её предстоящей установки. Автор лучшего, по оценке конкурсной комиссии, проекта получит денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Можно добавить, что уже много лет работает музей связи, который поддерживается ПАО «Таттелеком». В настоящее время рассматриваются разные варианты его дальнейшего развития и вывода на новый уровень. В компании также планируют разместить значительный объем информации об истории компании, ее заслуженных работниках в Интернете, чтобы эти сведения стали доступны более широкой аудитории.

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