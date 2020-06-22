Стали известны самые популярные среди россиян госуслуги в мае и начале июня

В мае сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет стал самым востребованным на портале госуслуг. Об этом говорят данные Минэкономразвития РФ.

Всего через сервис госуслуг было отправлено 13,1 млн заявок на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Основная часть (11,3 млн) запросов пришлась на май, остаток (1,8 млн заявлений) пришелся на начало июня.

Второй по востребованности услугой оказалась запись на прием к врачу (3,6 млн обращений в мае и 1,2 млн в июне).

Также популярными запросами стали получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования (2,35 млн заявок), оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал (1,8 млн), а также запись ребенка в детский сад (1,5 млн обращений), передает данные RT.

Напомним, что жители РТ могут выбрать участок для голосования на портале госуслуг.