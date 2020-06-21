Татарстан потратит 46 млн рублей на укрепление берега реки Шошма
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков ознакомился с проектом строительства берегозащитного сооружения на реке Шошма в Балтасинском районе. Республиканский бюджет выделит на него 46 млн рублей.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ», передает пресс-служба Минэкологии РТ.
Во время визита министра сопровождал глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин.
Напомним, что правительство Татарстана втрое увеличило финансирование программы охраны окружающей среды на 2020 год. На нее планируется выделить 2,3 млрд рублей.ЭкономикаБюджетОбщество Татарстан
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