Скончался автор хита «На заре» Олег Парастаев

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Участник группы «Альянс» Олег Парастаев, автор культового хита «На заре», скончался в возрасте 61 года. О причинах смерти музыканта не сообщается.

Он умер сегодня, 20 июня, ранним утром, говорится в сообщении на странице Парастаева в соцсети «ВКонтакте».

Группа «Альянс» была основана в 1981 году, к концу 1984-го прекратила деятельность. Парастаев вошел в ее состав в 86-м. Она получила известность благодаря таким песням, как «На заре» и «Дайте огня». Уже в последние годы при возникновении моды на рубеж 80-х и 90-х песня «На заре» стала по-настоящему культовой.

В прошлом году Парастаев выложил записанный на этот хит клип, после чего YouTube заблокировал его канал.