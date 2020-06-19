Песков назвал возможную угрозу России со стороны Польши

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в каком случае Польша может создать угрозу для страны.

Он подчеркнул, что сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но она может представлять угрозу для нас как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс.

Также Песков сообщил о позиции РФ, согласно которой последовательный дрейф военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ нежелателен и опасен, передает RT.

В начале июня стало известно, что власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Это следует из проекта национальной стратегии обороны государства на 2020—2024 годы.

