Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона.

Это следует из проекта национальной стратегии обороны государства на 2020—2024 годы. Документ уже одобрил Высший совет обороны, который возглавляет президент страны Клаус Йоханнис.

Отмечается, что проект может вступить в силу в случае его одобрения обеими палатами парламента.

Так, в документе утверждается об «агрессивном поведении» РФ и отмечается, что наращивание Российской Федерацией военного потенциала в Черном море и проведение военных учений создает серьезные вызовы для национальных интересов Румынии. Данная ситуация может негативно сказаться на безопасности страны, передает «РИА Новости».