Книги для Лениногорского района и встречи с вышедшими из колоний: новые посты в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 19 июня

Глава Бавлинского района РТ Рамиль Гатиятуллин показал подписчикам начало ремонта в Бавлинской ЦРБ. Ремонтные работы начались в рамках национального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказание медицинской помощи детям». Все планируется сделать в кратчайшие сроки — всего за 2 месяца.

Руководитель Высокогорского района Рустам Калимуллин провел сегодня встречу с освобожденными из исправительных колоний. Он обсудил с ними вопросы трудоустройства, адаптации и социализации после освобождения. На встрече все присутствующие как и полагается были в масках и перчатках, а также соблюдали социальную дистанцию.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов провел традиционный прямой эфир в котором подвел итоги недели. Во время трансляции он разъяснил альметьевцам нововведения в режиме самоизоляции, а также пообщался с главным врачом ЦРБ Верой Головиной.



Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов показал своим подписчикам видео с вручением книг району в рамках акции «Марафон добра для сельских библиотек». Так, центральная библиотека им. Тукая в Лениногорске получит 500 книг. «В коллекции имеется и ценный экземпляр. Пятитомник изданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он издан по инициативе Российско-исторического общества. В него вошли произведения классиков и поэзия, написанные в первые годы войны», — рассказал Хусаинов. Он также не забыл поинтересоваться у подписчиков, хотели бы они прочитать что-нибудь из полученных экземпляров.