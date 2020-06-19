Прокуратура нашла нарушения в одном из детских лагерей Татарстана

Бугульминская городская прокуратура и районный отдел УНД ГУ МЧС РФ по РТ нашла множество нарушений в детском образовательно-оздоровительном лагере «Салют».

Так, в лагере неисправно работают автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре. Территория лагеря не очищена от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, также там не косят траву.

Прокуратура внесла в адрес директора лагеря представление, поставив вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщается на сайте надзорного ведомства.

В Татарстане до 2023 года выделят 4,9 млрд рублей на ремонт 71 детского лагеря. В 2019—2020 годах в республике отремонтировали 23 детских лагеря. Это позволило увеличить число отдыхающих почти на 500 человек в смену.