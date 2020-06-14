Тренер дала советы тем, кто приводит тело в форму после самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова дала советы тем, кто планирует приводить тело в прежнюю физическую форму после самоизоляции.

По словам эксперта, если на самоизоляции человек не соблюдал тренировки, сразу возвращаться к прежним нагрузкам не стоит. Она советует постепенно наращивать активность.

«Для начала будет достаточно два-три раза в неделю делать лёгкую тренировку по 40 минут в день (это могут быть упражнения на пресс, бег, быстрая ходьба или плавание). И только потом стремитесь наращивать объёмы», — сказала тренер в беседе с RT.

Кроме восстановления физической активности Уварова напомнила о необходимости соблюдать режим питания. Необходимо принимать пищу не менее трех раз в день и перекусывать полезными снеками.

