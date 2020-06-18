«Ансат» впервые начнут применять для обучения пилотов в гражданской авиации

Казанский вертолетный завод получил от Росавиации одобрение для изменения типовой конструкции вертолета «Ансат», которое позволяет обучать гражданских пилотов на машинах данной серии с нуля, сообщила пресс-служба КВЗ. Два первых «Ансата» поступят в эксплуатацию Омского летно-технического колледжа гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского.

Авиационные власти России сертифицировали установку на вертолете «Ансат» 3-го авиагоризонта и шторок для имитации полета по приборам (ППП). Доработка «Ансата» проводилась по инициативе Федерального агентства воздушного транспорта как пилотный проект для эксплуатации первых двух вертолетов этого типа в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации — филиале Ульяновского института гражданской авиации, подведомственного Росавиации. В перспективе планируется закупка не менее 10 «Ансатов» для этого учебного заведения.

Таким образом, выпускники этого летного училища будут получать свидетельство пилота вертолета «Ансат», которых еще недостаточно в российским парке эксплуатантов.

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