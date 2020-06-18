В Казани на площади Свободы начали монтировать сцену для парада Победы

В Казани на площади Свободы начали собирать сцену для проведения парада Победы. Работы ведутся со стороны памятника Ленину.

Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что парад Победы в Казани пройдет без зрителей и без фейерверка. Присутствовать будут только ветераны Великой Отечественной войны.

В параде Победы будут участвовать около 1000 человек.