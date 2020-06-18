В Казани на площади Свободы начали монтировать сцену для парада Победы
В Казани на площади Свободы начали собирать сцену для проведения парада Победы. Работы ведутся со стороны памятника Ленину.
Ранее заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что парад Победы в Казани пройдет без зрителей и без фейерверка. Присутствовать будут только ветераны Великой Отечественной войны.
В параде Победы будут участвовать около 1000 человек.Общество Татарстан
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