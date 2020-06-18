В Казани арестовали подозреваемого по делу о взятке 3,6 млн рублей

Фото: "Реальное время"

Сотрудники экономической полиции МВД РТ поймали на получении 3,6 млн рублей в центре Казани директора челнинской фирмы «Газтеплолюкс» Айзата Хусаинова. По версии силовиков, деньги предназначались для последующей передачи в качестве взятки за согласование вопроса о присоединении к газовым сетям, сообщают источники «Реального времени».



В отношении Хусаинова в Следкоме по РТ возбудили уголовное дело о посредничестве взяточничеству и подали в Советский райсуд ходатайство на его арест. Ходатайство уже удовлетворено, — уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В свою очередь Хусаинов и его адвокаты не согласны с квалификацией действий по коррупционной статье, настаивая на версии о мошенничестве.

Подробности — в материале «Реального времени».