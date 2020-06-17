«Мы вложили в него вдвое больше»: бар «Ла Нинья» оценили в 5 миллионов

Переформатировать не успели

Как выяснило «Реальное время», в Казани выставлен на продажу один из модных баров на улице Профсоюзной — «Ла Нинья». Бар принадлежит семейной чете Долгановых — Лилии и Константину (по 25%) и предпринимателю Артему Безрукову (50%, также ему принадлежат 50% в ООО «Гриль-Бар» — тоже вместе с Долгановыми, и 100% ООО «Турбопривод»). Константин Долганов рассказал «Реальному времени», что еще до пандемии сложились планы на переформатирование заведения:

— Слишком большая площадь для нас. Мы хотели его немного переформатировать, переместив всю площадь бара на первый этаж и сделав более уютное маленькое заведение латиноамериканской кухни. Большой формат нам не подошел — то ли мы не тянем, то ли улица перегружена барами... Поэтому мы сочли, что концепция небольшого бара, депо для бар-хоппинга была бы здесь более жизнеспособна.

Но, по словам Константина, до переформатирования дело не дошло: грянула пандемия. Удар по индустрии гостеприимства, который она нанесла, не позволил выделить финансы на изменение концепции заведения. «Просто нечем сейчас вложиться, чтобы его переформатировать», — рассказал ресторатор. Поэтому принято решение разместить объявление о продаже.

«Это такой эксперимент»

За «Ла Нинью» ее владельцы просят 5 миллионов. По словам Долганова, в организацию бара вложено примерно вдвое больше, но сейчас, исходя из общей ситуации на рынке казанского общепита, выставили такую стоимость.

— Мы выставили объявление, чтобы просто сначала посмотреть, есть ли спрос. Скажем так, пока это такой эксперимент. Мы прицениваемся и смотрим, изучаем рынок, есть ли покупатели. Или же ищем соинвестора, чтобы все-таки переформатировать бар.

Свою небольшую веранду «Ла Нинья» открывать пока не стала:



— Мы не знаем, когда сможем открыться. У нас, конечно, есть веранда на четыре столика, но ради этого открываться смысла нет. Наш арендодатель пошел нам навстречу по поводу арендных платежей, но, даже несмотря на это, мы в затруднениях, — рассказал ресторатор.

Два других своих заведения — Brown Bear Grill и Big Butcher на Пушкина — Долгановы планируют сохранить:

— Сейчас они работают в режиме доставки и самовыноса. Персонал загружен процентов на 30 от максимальных возможностей. Пришлось урезать им зарплату, уволить администраторов, потеряно 100% туристического потока в эти бары — ведь даже если вдруг приезжают туристы, они идут на открывшиеся веранды к коллегам, а на Пушкина нам просто негде поставить столы. Но в будущем мы планируем развиваться дальше, — оптимистично заметил Константин.



Людмила Губаева