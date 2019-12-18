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Границы Казани хотят расширить

10:34, 18.12.2019
Границы Казани хотят расширить
Фото: скриншот

Часть Матюшинского сельского поселения Лаишевского района РТ хотят включить в состав Казани. Об этом говорится в материалах к очередной сессии Казгордумы, которая проходит сегодня.

Предполагается, что в границы Казани включат шесть земельных участков.

Если депутаты примут решение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения границ муниципальных образований, то они состоятся в январе 2020 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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