Границы Казани хотят расширить

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Часть Матюшинского сельского поселения Лаишевского района РТ хотят включить в состав Казани. Об этом говорится в материалах к очередной сессии Казгордумы, которая проходит сегодня.

Предполагается, что в границы Казани включат шесть земельных участков.

Если депутаты примут решение о проведении публичных слушаний по вопросу изменения границ муниципальных образований, то они состоятся в январе 2020 года.